Floris a Che tempo che fa: «Il vero patriottismo non è respingere gli immigrati, ma aiutare chi lo vuole a diventare italiano»

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Ottobre 2020, 13:27

Il giornalistaè stato ospite nel weekend appena finito dia Che tempo che fa, dove ha presentato il suo nuovo libro “L’alleanza - Noi e i nostri figli: dalla guerra tra i mondi al patto per crescere”. E l’ex conduttore di Ballarò, ora al timone de DiMartedì su La7, ha affrontato il tema del difficile rapporto tra i giovani e gli anziani in Italia.«Per le statistiche si è giovani fino ai 35 o anche oltre, anche nei sondaggi - ha detto Floris - Noi siamo un Paese di anziani che vota solo chi fa le cose per gli anziani, spesso vince le elezioni chi promette uno o due mesi in più di pensione. Poi ci sono giovani che non riescono a comprare casa».«Serve un’alleanza - insiste il giornalista - i. Sono talmente abituati ad essere messi da parte, che si sono rassegnati. C’è un sondaggio recente che è incredibile: quando chiedi ai ragazzi tra i 15 e i 35 anni se preferiscono che lo Stato tolga qualcosa agli anziani per darla ai giovani, rispondono di no. Perché pensano: se lo Stato dà qualcosa a mio nonno, lui la dà a me. Se gliela tolgono, se la tiene lo Stato».«Bisognerebbe che i giovani si abituino ad una dimensione politica, partendo da un servizio civile obbligatorio, specie per l’assistenza e l’integrazione degli immigrati. Questo sì che è patriottico: insegneremmo agli immigrati la bellezza della nostra cultura, delle nostre leggi. Il», le parole di Floris.