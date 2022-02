Florencia Belen Bianco a “Oggi è un altro giorno”, la scomparsa della mamma per mano dell'ex: «Quella mattina...»

Florencia Belen Bianco ospite di “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone su RaiUno. Florencia ha perso sua mamma Antonia Bianca, uccisa dall’ex fidanzato, quando aveva solo dodici anni.

Florencia Belen Bianco ospite di “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone su RaiUno

Florencia Belen Bianco a “Oggi è un altro giorno”

Florencia Belen Bianco ospite di “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone ha parlato della scomparsa della mamma Antonia per mano dell’ex compagno Carmine, incapace di accettare la fine della relazione: «Ho un orario impresso in memoria, 21:12 – ha raccontato - che è l’ora in cui hanno dichiarato la morte di mia mamma il 13 febbraio 2012. Era unica perché per i suoi tre figli ha sempre cercato di fare tutto il possibile. Lavorava come operatrice scolastica e non ci mancava nulla, era la bontà fatta persona. Soffriva tanto anche per colpa di Carmine, ma cercava di non farcelo pesare. Lui non aveva accettato la separazione e dalla nascita di mio fratello, cioè dal 2006, mia mamma non ha più vissuto. Perseguitava tutti. Io non mi sono mai sentita l’età che avevo, ho perso tante tappe e sono cresciuta prima di quello che dovevo. Quando ho iniziato tutto avevo 7 anni, a quell’età ho dovuto chiamare la polizia perché lei era in pericolo. Ha denunciato tre volte il suo ex per stalking e maltrattamenti ma non è servito».

Florencia, che ha aperto su Facebook una pagina (“Noi orfani speciali”) dedicata a tutti quei ragazzi che sono rimasti orfani a causa di femminicidio, ricorda l’ultima volta che ha visto la mamma: «Quel giorno purtroppo ci siamo salutate male. Lei mi ha svegliato alle 5 per chiedermi uno smalto e io mi ero arrabbiata perché era mattina presto. La sera ci chiama dicendo che avrebbe tardato dato che doveva passare da Carmine per farsi firmare un figlio. Non è più tornata, la notizia della sua scomparsa me l’hanno data i miei parenti. Non riesco a perdonarmi per quel saluto, ho un senso di colpa che hanno un po’ tutti i ragazzi che perdono un genitore in questo modo, pensiamo di non essere stati in gradi di difenderli. Ora ci sto lavorando comunque, ho anche aperto una pagina social in cui cerco di aiutare chi come me è stato in qualche modo abbandonato...»

