Flavio Montrucchio raddoppia le conduzioni: Bake off Italia e Primo appuntamento

Quando si prendono le redini di un programma alla sua seconda o terza edizione, già mantenere gli ascolti fatti registrare in passato è una vittoria. È perciò doppia la soddisfazione di Flavio Montrucchio, che ha iniziato il 2020 al timone di due prime serate di Real Time, Bake Off Italia - All Stars Battle e Primo appuntamento, ottenendo con entrambi un ottimo riscontro di pubblico.



Contento?

«Sì, non solo per gli ascolti ma anche per le critiche positive che ho avuto. E mi ha fatto molto piacere che mi abbiano affidato un programma di punta come Bake Off, giunto alla settima edizione, storicamente condotto da Benedetta Parodi e Katia Follesa: una bella responsabilità».



Temeva possibili paragoni?

«Il confronto c’è sempre, ma l’importante è non imitare, mantenere una certa originalità e trovare una propria identità: credo di esserci riuscito, di essermi collocato tra i due stili di conduzione, per certi versi istituzionale e per certi altri giocoso. Mi sono visto a fuoco tra forni e abbattitori».



"Primo appuntamento" è stato invece una conferma.

«Sì, venivamo dal grande successo dell’anno scorso, ma c’era comunque l’ansia da debutto, perché stavolta abbiamo raddoppiato le puntate, saranno 20, e c’era timore perché contro avevamo l’artiglieria pesante, come il Grande Fratello Vip e La pupa e il secchione. Invece gli ascolti sono stati addirittura superiori a quelli della passata edizione».



Ci sono novità nel format?

«Sì, abbiamo inserito qualche variazione sul tema, come la “multiple choice”, ovvero la possibilità, per un influencer venuto a cercare l’anima gemella, di scegliere chi incontrare dopo aver guardato due profili social. Oppure la cena doppia: abbiamo avuto una madre e un figlio venuti insieme, ovviamente in tavoli separati».



Ricorda il primo appuntamento con sua moglie, Alessia Mancini?

«Era il 2001, ci siamo conosciuti casualmente a una serata ed è stato il classico colpo di fulmine. Ora siamo sposati da 16 anni».



Le viene mai la voglia di tornare a recitare?

«Il teatro è la mia storica passione, ma una tournée richiede mesi e non avrei tempo di fare televisione. E in questo momento mi sento addosso la giacca del conduttore».

