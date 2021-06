Flavio Insinna . Il pranzo è servito, un dettaglio della diretta fa infuriare i fan: «Non è possibile...». Oggi, alle ore 14, è andata in onda su Rai1 la seconda puntata del Pranzo è servito, remake della storica trasmissione condotta da Corrado. A confrontarsi oggi, la sfidante Luisa e il campione in carica Franco, che ieri ha spiazzato tutti indovinando il peso della cassetta di peperoni.

Si inizia a giocare. Il ritorno della storica trasmissione è stato accolto con grande commozione dai follower su Twitter, ma una modifica attuata nel remake del programma ha fatto storcere il naso a diversi fan. «Hanno sostituito l'icona del pollo come secondo piatto, con la pentola del ministrone. Ma è un modo per non ferire i vegani? Non si può vedere...». E ancora: «Come fa il ministrone a rappresentare il secondo piatto? Un politically correct eccessivo». «La storica icona del pollo non andava cambiata».

Anche la seconda puntata è vinta dal campione Franco, che tornerà domani per un'altra sfida a suon di portate. «Diventerà come Cannoletta», scrivono i follower. Staremo a vedere.

