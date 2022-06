Flavio Insinna a Oggi è un altro giorno, la "non risposta" sulla fidanzata e la reazione della Bortone

Flavio Insinna, ospite a Oggi è un altro giorno, ha raccontato l'evolversi della sua carriera fino al suo ultimo libro "Il gatto del Papa". Alla domanda di Serena Bortone «Di te chi si prende cura?», però, c'è stato un misunderstanding con l'ospite. Infatti, Insinna ha sviato la domanda rispondendo con la battuta: «La Rai!», e ridendo.

La conduttrice ha ribattuto: «Sì, anche qualcun altro!». E anche in questo caso, Insinna non ha ceduto e si è limitato a sorridere, dicendo: «Sì no, certo, sì». Serena Bortone, capendo l’andazzo, ha tentato di cambiare argomento: «Va bene, dai». Ma è stato Insinna a continuare il botta e risposta: «Dai, mettimi in imbarazzo!». La Bortone però è passata al videomessaggio di Claudia Gerini. Terminato il video con le belle parole dell’attrice romana, Insinna ha ringraziato la collega e amica e poi è ritornato sull'argomento, motivando il suo tergiversare sulla domanda precedente. «Scusa, posso dire una cosa? Certo che c’è chi si prende cura di me a casa. E' che poeticamente parlando, l’amore resta grande meno ne parli. Ognuno fa quello che vuole della propria vita, social o cose, per carità. Ho il terrore di parlarne, come fosse un cristallo che appena ne parli si rompe».

Ha anche usato una frase di Shakespeare per far capire meglio il concetto: «Non è così grande quel dolore se così bene lo sai descrivere». Insomma Flavio Insinna non ha parlato della compagna non perché sia un uomo freddo, come ha sottolineato lui stesso. Molto più semplicemente preferisce far sì che la sua storia d’amore rimanga in un’altra dimensione. Serena Bortone ha accettato serenamente il discorso del suo ospite, ha voluto però precisare che quando ha posto la domanda sul chi si prende cura di lui non intendeva dire necessariamente una compagna. Poteva essere chiunque, anche degli amici.

