Flavio Insinna, l'errore incredibile del concorrente all'Eredità. Fan allibiti: «Da arresto...»

Flavio Insinna , l'errore incredibile del concorrente all'Eredità. Fan allibiti. Stasera, in onda su Rai1, il quiz preserale condotto da Flavio Insinna. Tra i nuovi concorrenti in gara, il giovane Samuele da Cerveteri, in provincia di Roma. Il ragazzo studia ingegneria meccanica e vorrebbe perfezionarsi in Germania.

Samuele inizia con i classici abbinamenti. «Dovrai collegare - spiega Insinna - i monumenti che ti dico alle città corrispondenti». Inizia la gara. Ma Samuele, probabilmente preso dall'emozione, sbaglia un abbinamento incredibile. «Castello Sforzesco?», chiede il conduttore. La risposta spiazza tutti: «Londra». Insinna, dopo un attimo di incerdulità, sdrammatizza: «Glielo abbiamo dato in cambio di Buckingham Palace... La risposta esatta era Milano». Non è tutto. Nel gioco successivo, il ragazzo emozionato chiama gli abitanti di Monaco «moneghini» invece di monegaschi ed esce dalla gara.

Immediati i commenti dei fan: «Ma si è emozionato? Come si fa a sbagliare il Castello Sforzesco? Da arresto...». E ancora: «Dispiace per Samuele, è andato nel pallone». «Peccato per il ragazzo». Il gioco continua.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Marzo 2021, 20:12

