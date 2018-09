#leredita l'unico quiz che guardavo da annii. Non questa stagione, non con #Insinna. — Lucy Van Pelt🇮🇹🇪🇺 (@thequeenthree) 24 settembre 2018

#Insinna è un attore, non un presentatore, si trova meglio a improvvisare (gioco stile "i pacchi") che in un quiz come #leredita in cui non ha grande margine. Per questo, a mio avviso, è ingessato. — FVegan 🇵🇸 (@FraVegan) 24 settembre 2018

#Insinna all' #Eredità assolutamente NO! È inutile lo spot che vuole risultare simpatico (e non ci riesce nemmeno!) #BoicottiamolEredità #Frizzi merita di più, merita un successore che non abbia mai insultato nessuno! — Maria Lucente (@mariluce92) 16 settembre 2018

Vi prego, non guardate l'#eredità. É l'unico modo che abbiamo per allontanare #Insinna... — Chiodina (@Chiodina25) 23 settembre 2018

Sbaglio o #Insinna pare stia portando un po' di noia a #LEredità ?

Me l'aspettavo molto più frizzante come il suo carattere

Sarà l'emozione del debutto?

Forse..... — Giuseppe (@Peppe_FN) 24 settembre 2018

Prima puntata deieri sera su Rai 1 e prima conduzione per, scelto dall'azienda di viale Mazzini per sostituire il compianto. La puntata è filata liscia, ma il popolo dei social ha bocciato il nuovo conduttore, ritenuto dai più non all'altezza di raccogliere una simile eredità. Su Twitter, in particolare, si trovano tantissimi commenti negativi sulla prima conduzione di Insinna, definito da molti «ingessato».I critici si dividono in due: quelli che bocciano a priori la scelta di mettere Insinna alla guida della trasmissione - per via della polemica sugli insulti nei fuori onda di "Affari Tuoi" - e quelli che giudicano la sua conduzione troppo compassata. Dopo appena una puntata, è sicuramente presto per giudicare l'operato del nuovo conduttore de "L'Eredità", ma possiamo già affermare con certezza che la sua avventura alla guida del quiz di Rai 1 non comincia con la benedizione del pubblico.