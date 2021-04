Flavio Insinna , la concorrente lo chiama in maniera "insolita". Lui resta senza parole: «Lo hai fatto davvero?». Pochi minuti fa, è terminato il qui preserale di Rai1. Tra i concorrenti, oggi, c'è la giovane Giulia. La ragazza si cimenta subito con il gioco degli abbinamenti. Ma al primo errore, accade qualcosa di inaspettato.

Leggi anche > Chiara Ferragni lancia la borsa da mare di spugna, già sold out. Ecco il prezzo da capogiro. Fan delusi: «Non è possibile...»

La concorrente, emozionata, rivolgendosi a Flavio Insinna dice: «Mi scusi...». Il conduttore resta senza parole. Poi, le chiede: «Ma mi hai dato del lei?». Dopo i primi attimi di incredulità, lo studio si scioglie in una risata. A ridacchiare anche le due prof e Insinna ci scherza su: «Era per rispetto, non per la mia età...».

Il gioco continua. Alla ghigliottina, stasera, ancora una volta la campionessa Monica. Le parole a disposizione sono «partenza, gas, tabella, pollo, forno». La veterana, che dal triello era arrivata con 90mila euro, dimezza più volte e gioca per 22.500 euro. Monica sceglie il termine «cottura», ma purtroppo è sbagliato. La risposta esatta stasera era «griglia». Domani ci riprova.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Aprile 2021, 21:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA