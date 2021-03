Flavio Insinna , la domanda alla concorrente dell'Eredità che fa infuriare i fan: «Non è possibile...». Ogni sera, su Rai1, va in onda il quiz preserale condotto da Flavio Insinna. Campione in carica, il professor Giuseppe che però non ha ancora indovinato la parola della ghigliottina. Ieri, il termine misterioso era "passeggiata".

Leggi anche > Barbara D'Urso, la foto amarcord con il padre dei suoi figli. Ma i fan notano un dettaglio: «Com'è possibile?»

Ma nell'ultima puntata di venerdì 19 marzo, ad attrarre l'attenzione dei follower su Twitter - gli "ereditiers" - è stata una domanda alla concorrente Lucia, eliminata nel confronto con la veterana. Nel duello - in cui bisogna indovinare le parole avendo a disposizione un sinonimo e le lettere che appaiono poco alla volta - a Lucia viene chiesto cosa sia «un riparo, una protezione» che inizia con la lettera O. La concorrente perde diversi secondi per decifrare la difficile domanda, alla fine ci arriva per tentativi: «Ombracolo». Ma non basta e Lucia viene eliminata.

La domanda però fa infuriare i fan e su Twitter piovono commenti: «Ombracolo? Ma era impossibile rispondere». E ancora: «All'altra concorrente è stato chiesto liceo con la l, linguistico. Dov'è l'equità?». Insomma, il quesito incredibile fa infuriare i fan. Stasera si torna a giocare, staremo a vedere.

Ultimo aggiornamento: Sabato 20 Marzo 2021, 11:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA