Flavio Insinna , cancellate due puntate dell'Eredità. Ecco cosa sta succedendo. I fan del popolare quiz preserale di Rai1 saranno rimasti delusi nello scoprire che ieri primo giugno e oggi due giugno il programma condotto da Flavio Insinna non è andato in onda. Ma come mai?

Ieri e oggi, su Rai1 dalle 18.45 alle 20 - allo stesso orario dell'Eredità - sono andate in onda le celebrazioni della Festa della Repubblica, alla presenza del presidente Sergio Mattarella. Il quiz preserale, dunque, si è preso una pausa. Per tornare domani a far compagnia ai telespettatori, prima della pausa estiva.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Giugno 2021, 20:02

