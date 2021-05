Flavio Insinna , la campionessa sbaglia la ghigliottina all'Eredità. Ma la parola fa infuriare i fan: «Non esiste...». Pochi minuti fa, è terminata la puntata del game show di Rai1. Stasera, alla ghigliottina è arrivata Cristina. La concorrente, vincitrice del triello, è arrivata alla fase finale con un tesoretto super di 250mila euro.

Stasera, le parole a disposizione sono «impresa, riti, laurea, diretta, amichevole». Cristina, che dimezza più volte, gioca per 31.250 euro. La neocampionessa scrive la parola «presa», ma è sbagliata. Spiega tutto Flavio Insinna: «La parola esatta è 'partecipazione'. Partecipazione a un'impresa, riti di partecipazione, la partecipazione di laurea, partecipazione diretta e amichevole partecipazione».

Ma uno degli abbinamenti non convince i fan su Twitter: «Partecipazione di laurea? Non si può sentire». E ancora: «Ma chi le invia le partecipazioni alla laurea? Non esiste». «Stasera era troppo difficile». E c'è chi si congratula con la campionessa: «Comunque brava». Domani si torna a giocare.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Maggio 2021, 21:49

