ROMA -non parla a Domenica Live. Il collegamento previsto con l’attore dalla casa famiglia in cui vive a Fiumicino viene fatto saltare all’ultimo minuto.Nei giorni scorso, Bucci, divenuto famoso nei panni di Ligabue, aveva dichiarato di aver speso tutto in vodka e cocaina e di essere attualmente senza soldi.L’inviata di Domenica Live, in attesa davanti alla casa famiglia in cui vive l’attore, proprio per incontrarlo,alla fine ha dovuto rinunciare all'intervista.«Flavio Bucci in questo momento è in una situazione legale particolare - spiega - è il fratello che si occupa di lui. Nonostante avessimo concordato un collegamento video con lui perché potesse raccontare la situazione, il fratello ha cambiato idea all’ultimo minuto. Speriamo non sia nulla di grave».