Martedì 2 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:23 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

“Io non devo niente a Teo Mammucari, anzi se non avessi fatto Libero sarebbe stato meglio” Cosìquesto pomeriggio a Vieni da Me in diretta su. La showgirl, intervistata dasulle sue esperienze televisive, ha affermato che la trasmissione condotta da Mammuccari “Mi ha lanciato come “scema”. Non mi ha aiutato in niente quel programma. Mi ha rovinato solo l’immagine. Sicuramente è stato un programma divertente, ma la mia figura non era esaltata, era denigrata…ritornando indietro non l’avrei fatto. Sono una persona autoironica, però è stata un’etichetta troppo pesante”.ha poi parlato del suo recente rapporto con la fede: “Negli ultimi anni mi sono dedicata alla preghiera. Ho conosciuto persone formidabili, che mi hanno dato tanta pace, tanta serenità che non avevo mai provato. Sono arrivata alla preghiera da sola e ne sono orgogliosa, perché non ho avuto una famiglia credente”.