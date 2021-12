Flavia Vento e la chat col finto Tom Cruise, Alba Parietti incredula: «Ecco cosa mi ha detto su Lambert»

A Storie Italiane si parla di truffe romantiche in presenza della mamma di Valeria Marini e si racconta la storia di Flavia Vento, che ha creduto per mesi di chattare con Tom Cruise. Qualcuno si spacciava per il famoso attore con il solo scopo di prenderla in giro. Alba Parietti, opinionista in studio nel programma condotto da Eleonora Daniele, conferma la notizia e racconta un aneddoto.

Leggi anche > Valeria Marini, la mamma a Storie Italiane: «Truffata e derubata, cosa aspetta la giustizia?»

Flavia Vento, il caso a Storie Italiane

«Mi ha raccontato che è tutto vero e ha detto "anche tu credevi di stare con Christopher Lambert", ma io ci stavo veramente». La situazione in cui si è trovata la showgirl è più comune di quanto si pensi e per questo Eleonora Daniele invita a empatizzare con tutte le persone che ci cascano. A quel punto la conduttrice ricorda a tutti che non c'è bisogno di ridere.

Flavia Vento e il finto Tom Cruise

Dopo 5 mesi passati a parlare via whatsapp con Tom Cruise, Flavia Vento ha scoperto di essere stata raggirata. È stata la stessa showgirl a illustrare su Instagram l’accaduto: «Ecco – ha scritto sul social - dopo 5 mesi di chat è arrivato il risultato un truffatore che si è spacciato per Tom Cruise e alla fine mi ha chiesto i soldi per vederlo! Ma come stai messo brutto truffatore? Per 5 mesi hai fatto finta perfettamente di essere Tom non ho parole!».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Dicembre 2021, 11:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA