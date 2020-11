Flavia Vento a Pomeriggio 5: «Sono casta da 5 anni, voglio un uomo come Ulisse»

A Pomeriggio 5 si parla di castità e di fede. Ospiti di Barbara D'Urso Flavia Vento e altri personaggi del mondo dello spettacolo che hanno rinunciato ad avere una vita sessuale. Ognuno di loro porta le sue motivazioni. Simona Tagli è casta da 10 anni, Daniela Rosati da 15. Raffaello Tonon scherza sottolineando che la sua non è una libera scelta: «Sono casto da 42 anni, una fatica inenarrabile».

Sono, tuttavia, le parole di Flavia Vento a scatenare il dibattito nel salotto del programma di Canale 5: «Io ho trovato solo uomini sbagliati nella mia vita, sono stata molto sfortunata, sono felicissima di essere casta, non voglio più fare la mammina o la crocerossina. Il mio uomo deve essere forte tipo Ulisse».

In un'intervista rilasciata poco dopo aver intrapreso questo percorso aveva raccontato: «Negli ultimi anni sono stata depressa e non me ne fregava niente della mia bellezza. Ma ora sono tornata ai miei 20 annni. Vado a letto presto, mai dopo le dieci, mangio bene, leggo la Bibbia, il Nuovo Testamento, l'Antico è un po' cattivo. Mi sono avvicinata a Gesù e alla Madonna. Pregare mi fa stare bene».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Novembre 2020, 20:48

