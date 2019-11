Domenica 3 Novembre 2019, 17:09

Dopo il Tg1 delle venti di lunedì 4 novembre partirà «», l'attesissimo nuovo varietà di, un appuntamento quotidiano di quindici minuti che sarà in onda su, fino all'8 novembre.Leggi anche >Nella «multilocation» di via Asiago 10, storica sede di Rai Radio, andrà in scena un insolito e innovativo varietà, dove per varietà s'intende proprio la contaminazione e la diversificazione di stili, idee e linguaggi portati in scena da. Il flusso di ospiti darà vita ad un imprevedibile spettacolo nello spettacolo con grandi nomi del mondo della musica e giovani star del web che si alterneranno sul palco, anzi sui palchi, di «».Al fianco dici sarà un variegato cast composto da vecchie e nuove conoscenze: l'immancabile maestro, l'attore e regista, un «inedito». «» è un programma di Rosario Fiorello, scritto con Francesco Bozzi, Pierluigi Montebelli, Federico Taddia e Andrea Boin, Enrico Nocera, Edoardo Scognamiglio. La regia è di Piergiorgio Camilli.È attivo il call center al numero verdecon un tasto dedicato esclusivamente a richieste relative a. Per richiedere info https://contactcenter.rai.it/app/scriverai e supporto rai.it. Potete vederlo dal vostro computer, basta avere una connessione internet, andare sul sito www.raiplay.it. Fiorello è anche sul vostro smartphone o tablet.Basta scaricare l'y che trovate su App Store (Apple) e Play Store (Google). E se non riuscite a scaricare l'applicazione, potete comunque vedere il programma sui vostri device mobili: cliccate sull'icona di accesso ad Internet e digitate www.raiplay.it E, oltre a Fiorello, avrete nelle vostre mani un grande archivio di intrattenimento, sport, cinema, cultura e tanto altro.E se a casa avete una, dovrete solo accertarvi che il televisore sia connesso ad internet (tramite wi-fi o cavo) e cercare l'applicazione «RaiPlay» tra quelle presenti nella sezione «App» nello «Store» del vostro televisore. Nel caso non fosse disponibile tra quelle già presenti nel vostro televisore, basterà scaricarla gratuitamente cercando «RaiPlay» nel vostro «Store» e selezionando «Installa».Dopo pochi secondi,e dovrete solo selezionarla per entrare nello show VivaRaiPlay! e nel mondo dei programmi Rai. Per accedere a tutti gli altri contenuti On Demand (i film, le serie Tv, i documentari e molto di più) basterà registrarsi a RaiPlay. La registrazione è gratuita, veloce e sicura