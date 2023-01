Fiorello invia un videomessaggio a Pierluigi Diaco: «Seguo il tuo programma perché è all'ora della pennica»

Fiorello sorprende Pierluigi Diaco con un video messaggio riprodotto in diretta, durante il programma "BellaMa'", in onda su Rai2. «Ciao Diaco, io vi seguo quando posso il pomeriggio, perché siete all’orario della pennica», scherza Ciuri. Il programma va in onda dalle 15.25 alle 17.

«Ti avrei mandato un video di saluti, di cose carine - prosegue Fiorello -. Ti avrei detto: “Ciao Pierluigi, tutto bene? Il programma è fighissimo”. Ma non posso, perché se faccio il video per la tua trasmissione poi me lo chiedono gli altri amici. Sono tutti amici, quindi video niente. Chiedimi quello che vuoi, un’altra cosa, ma il video non te lo posso mandare, mi dispiace!».

Diaco, evidentemente emozionato, ha ringraziato Fiorello: «Non so come ringraziarti, mi emoziono. Fiorello è il numero uno della televisione italiana». Quindi Domenico Restuccia (Dottor Web) ha spiegato di aver incontrato lo showman questa mattina dopo la puntata di Viva Rai2 e di aver raccolto il video messaggio per lui.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 25 Gennaio 2023, 20:21

