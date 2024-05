Fiorello compie 64 anni. Gli auguri di Amadeus sotto le note della sua nuova canzone 'Una vespa in 2'

di Serena De Santis

«A me basta un fiore e torna il bonumore», è con le note di 'Una vespa in 2' che Amadeus ha voluto augurare un buon compleanno al suo caro amico Fiorello, che oggi compie 64 anni. Il 16 maggio del '60 a Catania nasceva Rosario Fiorello, uno degli showman più amati d'Italia. Con il suo spirito e la sua simpatia è riuscito a far sorridere l'intero Paese, portando spettacoli in tutte le regioni.

Gli esordi e la nuova canzone con Orietta Berti

Nella mattina del 16 maggio non sono mancati gli auguri del caro amico Amadeus, che ha pubblicato su Instagram una storia che ritrae l'ex conduttore di Viva Rai2 fare una smorfia mentre lancia uno sguardo al cartellone con l'immagine di Amadeus.

La carriera di Fiorello è iniziata proprio con la musica e con la radio, debuttando prima come aspirante cantante al Festival di Castrocaro e poi conducendo Viva Radio Deejay insieme a Marco Baldini. Delle esperienze che, nel corso degli anni, lo hanno portato fino alla Rai e lo hanno reso celebre in tutta Italia.

Ma Fiorello non ha mai rinunciato alla musica e lo dimostra proprio l'ultima canzone, dal titolo 'Una vespa in 2', realizzata insieme a Orietta Berti. Ideato come un jingle, il nuovo brano strizza l'occhio al tipico ritmo della musica italiana e narra la storia spensierata di un viaggio su una vespa, che porta i due cantanti in giro per il mondo. Una canzone molto leggera e che porta spensieratezza in vista dell'estate. E chissà se, magari, diventerà una delle hit dell'estate 2024.

