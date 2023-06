Fiorello, Viva Rai2 ci sarà anche l'anno prossimo? «C'è un problema...». Cosa ha detto durante l'ultima puntata

L'ultima puntata di Viva Rai2 ha lasciato una domanda nel pubblico: ci sarà una seconda edizione? Fabrizio Biggio, ospite insieme a Mauro Casciari a "Porta a Porta" giovedì sera, ha dato una risposta a riguardo. "È sicuro al 99,9% che torneremo l'anno prossimo, c'è sempre quella piccola variabile", hanno rivelato.

Fiorello con Amadeus (che imita Marco Mengoni) nell'ultima puntata di Viva Rai2: «No a Rai1, questa la rete più adatta al cazzeggio»

Fiorello da Bruno Vespa a “Cinque Minuti”, l'appello (in tv) alla figlia: «Vorrei un nipotino. Dacci dentro!»

Biggio non ha negato la presenza di alcuni ostacoli, come il complicato rapporto di vicinato con i residenti di via Asiago: «Vogliamo rifarlo tutti, sempre se i condomini ce lo permetteranno. Siamo nelle loro mani». Anche Fiorello si è espresso sul tema durante la sua apparizione al "Tg2 Post": «Devo essere sincero, credo che non si possa fare a via Asiago e se non si può fare a via Asiago, penso che non si possa fare da nessun'altra parte.

«Speriamo di rivedervi il prossimo inverno!», hanno scritto alcuni utenti su Twitter.

Photo Credits: Kikapress Music: Korben



LEGGI ANCHE : -- Fiorello: 'Questa cosa mi addolora': il commento 'antipatico' ricevuto dallo showman siciliano

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Giugno 2023, 15:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA