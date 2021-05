Fiorella Mannoia torna su Rai Uno, l'attacco di Morgan: «Wow, ideona!». Poi si scatena nei commenti

Morgan contro Fiorella Mannoia. Morgan dal suo account Instagram condiviso un post in cui ha criticato la scelta del ritorno di Fiorella Mannoia per la conduzione di un programma musicale (ancora non ufficiale) su Rai Uno. Le polemiche social del cantante hanno scatenato i commenti dei suoi follower.

Morgan, il post contro il programma di Fiorella Mannoia

Nel post Morgan è sarcastico: “Wow! – ha scritto sul social - Torna Fiorella Mannoia con il suo programma musicale su Rai Uno. Ma che bello, che ideona fantastica, chissà quante cose scopriremo e poi chissà che ironia ci riserverà questa nuova edizione. Che il bello il Paese in cui vivo, meritocratico e che ha a cuore la cultura! Wow!”. La critica però non si ferma alla condivisione perché è nei commenti che il leader dei Blu Vertigo ed ex giudice tv si è lasciato andare. A un follower che sottolinea la contestuale chiusura di un programma di cultura come “Ulisse” ha risposto: “la loro fortuna è lo spettatore ultrasettantenne passivo e dormiente. Fiction in serie banali di una bruttezza sconvolgente, programmi sempre uguali che cambiano solo nome, idee riciclate che se hanno successo una volta verranno proposte nei secoli dei secoli. Non è che manca lo spirito rivoluzionario, è proprio che la tv non la guardiamo più e non da oggi. La accendiamo se davvero c'è qualcuno o qualcosa che valga la pena (sempre più raramente). Il problema rimane per quei milioni di persone che accettano passivamente qualunque porcheria mandino in onda. Abbassando terribilmente la qualità persino una cosa del genere risulta l'evento dell'anno”.

Non mancano risposte a chi difende Fiorella Mannoia e sottolinea che con le sue parole sembra voler intendere che lei non meriti il programma: “Ma dai?? Dici sul serio? In effetti a pensarci bene non avevo tenuto conto del carisma pazzesco (…) Coi vostri lascia perdere abbiamo questi risultati: non esiste più un dibattito, non esiste speranza, è la disfatta totale. Tutto grazie alle vostre paure al vostro menefreghismo”.

