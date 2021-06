Filippo Bisciglia torna in tv con Temptation Island 2021:quando inizia, le coppie e le novità

Temptation Island 2021: il conduttore, quando inizia, le coppie e le novità. Torna in prima serata il docu-reality di canale 5: dodici i protagonisti di questo viaggio nei sentimenti, sei coppie non sposate e senza figli in comune che hanno deciso di mettere alla prova la loro storia d’amore.

leggi anche> Luca Trapanese a Oggi è un altro Giorno: «Alba abbandonata perché con la sindrome di Down. Per me è perfetta»

Torna su canale 5 l’attesissimo “Temptation Island” unico docu-reality che tratta di sentimenti e mette alla prova le relazioni di coppia. Narratore del programma Filippo Bisciglia, pronto a raccontare le emozioni, le paure, i dubbi, le mancanze e ogni sfaccettatura del rapporto di coppia dei 12 protagonisti di questo viaggio nei sentimenti.

TEMPTATION ISLAND, QUANDO COMINCIA

Salvo cambiamenti dell'ultimo minuto e leggendo il listino di Publitalia, come vi avevamo già anticipato si parte mercoledì 30 giugno, ma solo per la prima puntata, perchè le successive andranno in onda di lunedì ( 5, 12, 19 e 26 luglio), sempre su Canale Cinque, fino al 2 agosto, giorno della finale.

TEMPTATION ISLAND, LE COPPIE

Per trovare risposte e per comprendere la vera natura del loro amore sei giovani coppie, non sposate e senza figli in comune, partono per un resort da sogno in Sardegna, nell'ormai famosissimo’Is Morus Relais. Al momento non ci sono novità sui nomi delle coppie nè se ci saranno anche coppie vip.

TEMPTATION ISLAND, I SINGLE



Ad accompagnarli in questo periodo di separazione, 25 single che vivranno con loro questi giorni cercando di trasmettere serenità e allegria ma allo stesso tempo li accompagnano nel processo di meditazione sulla propria relazione, affinché possano comprendere a fondo i loro sentimenti e far emergere la vera natura del loro rapporto di coppia.

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Giugno 2021, 18:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA