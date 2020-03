Ficarra & Picone, Stefania Petyx e Pif donano un ventilatore polmonare all'Ospedale Policlinico di Palermo

Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Marzo 2020, 18:07

La onlus Maredolce dei quattro volti noti della tv, scende in campo per dare una mano in questo momento drammatico, legato all’. Per questo motivo è stato acquistato un ventilatore polmonare dotato di massimo equipaggiamento, per un valore di oltre 30 mila euro, e donato al reparto di terapia intensiva dell’Ospedale.Grazie alla Onlus Maredolce di Ficarra & Picone, Stefania Petyx e Pif l'Ospedale Policlinico di Palermo ha ricevuto un ventilatore polmonare che è già disponibile in reparto, per rispondere all'emergenza«Le polmoniti provocate dal Coronavirus possono determinare una grave insufficienza respiratoria che solo il ventilatore può risolvere. E questo ventilatore - ha commentato il professore Massimo Midiri, primario del reparto di radiologia presso lo stesso ospedale - è una delle massime espressioni di ventilazione dei pazienti con ARDS, che è la insufficienza respiratoria gravissima che colpisce i pazienti affetti da infezione da Coronavirus. La donazione della Onlus Maredolce ha un grande significato simbolico, oltre che materiale, per superare questo grave momento di emergenza sanitaria».«Ci teniamo a comunicare l’avvenuta donazione – dicono all’ unanimità gli artisti – per ringraziare pubblicamente quanti, nel corso di questi anni, hanno contribuito alla causa di Maredolce. E per ricordare che ogni gesto solidale, in questo momento, è di vitale importanza per tutta la nostra comunità. Stiamo inoltre valutando altre ipotesi di interventi, volti ad aiutare concretamente, per quanto possibile, medici ed infermieri nel difficile compito di arginare questa brutta pandemia. A loro va tutta la nostra gratitudine».