Ficarra e Picone portano in tv "le rane" una commedia di Aristofane

Venerdì 31 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Nel 405 a.C. ad Atene va in scena per la prima volta: dalla penna pungente dinasce una commedia destinata a restare nella storia. Sabatoconle “rane” approdano in prima serata suUno spettacolo unico, nel quale lo sguardo sulla realtà contemporanea si rivolge al mito classico sul palcoscenico di Siracusa, tra i più antichi e suggestivi al mondo.Il Teatro Greco accoglie l’irresistibile duello tra due degli interpreti più talentuosi e straordinari della nostra tradizione comica: con la risata e l’ironia, seguendo il filo di un capolavoro sempre attuale, Ficarra (nei panni del dio Dioniso, sbruffone e pasticcione) e Picone (il servo scaltro e fannullone Santia) illumineranno gli aspetti più contraddittori e ambigui della società di oggi.“Le rane” è uno spettacolo moderno, con un cast di oltre 40 attori, grandi effetti visivi e musiche eseguite dal vivo dei ‘SeiOttavi’. La regia teatrale è di Giorgio Barberio Corsetti, la regia televisiva di Duccio Forzano.