Ficarra e Picone "Incastrati" su Netflix: «Una serie crime ma tutta da ridere»

Ci voleva Netflix per convincere Ficarra e Picone a cimentarsi in una serie Tv. Addirittura un crime. «Per la prima volta nella nostra storia c’è una persona che muore», sottolinea Salvo Ficarra. «Ma tranquilli la scelta del crime è un veicolo per portare l’ironia agli spettatori. Perché a noi piace ridere non consolarvi».

Ficarra e Picone saranno Salvo e Valentino (i loro nomi di battesimo) nella serie comedy “Incastrati”, 6 episodi che attraverso il linguaggio, ironia e autoironia tipici del duo racconta un fatto criminoso come fosse una commedia degli equivoci che coinvolge due amici nelle vicende di un omicidio eccellente. Cercando di scappare dalla scena del crimine, i due si mettono sempre più nei guai e addirittura dovranno fare i conti con la mafia. Salvo e Valentino sono titolari di una ditta di vendita e riparazioni di piccoli elettrodomestici, girano la Sicilia con il loro furgone e si trovano nel posto sbagliato al momento sbagliato, finendo appunto “Incastrati”.



Il primo episodio va in onda il primo gennaio in esclusiva su Netflix in Italia (dal 27 gennaio negli altri Paesi). «Già la mafia – sottolinea Picone – tanto per non dimenticare quel senso di vergogna che hanno tutti i siciliani. L’errore sta proprio quando non si tiene alta l’attenzione. E io e Salvo ironizziamo su noi stessi, sulle serie Tv e sulla mafia».



La storia è scritta e diretta da Salvo Ficarra e Valentino Picone e ci sono anche due donne tra le protagoniste. Marianna di Martino veste i panni del vicequestore Agata Scalia che non saprà sottrarsi dal fascino di Valentino, mentre Anna Favella è Ester, la ragazza che vive amori travagliati e intensi. Nel cast pure Tony Sperandeo (Tonino Macaluso, detto “Cosa Inutile”), Maurizio Marchetti (Portiere Martorana), Mary Cipolla (Signora Antonietta), Domenico Centamore (Don Lorenzo, detto “Primo Sale”), Sergio Friscia (Sergione). E dopo aver fatto anche una serie Tv che cosa faranno ancora Ficarra e Picone? «A noi piacciono le novità – confessano con il sorriso ben stampato sul volto - perché amiamo le esplorazioni nuove, i nuovi percorsi e le nuove sfide. Quindi sogniamo la conduzione di un Tg e la recita dell’Angelus. Se Netflix parla con Papa Francesco… ».

