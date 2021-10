Festival di Sanremo 2022, il regolamento: 24 cantanti in gara e serata cover con le canzoni internazionali degli anni '60 '70 '80

Mancano poco più di tre mesi alla nuova edizione dell'attesissimo Festival di Sanremo 2022, che si terrà da martedì 1 febbraio a sabato 5 febbraio su Rai1. Al timone, confermato Amadeus che guiderà le cinque giornate della gara canora in cui si sfideranno ventiquattro cantanti. Ma non solo. Tante le novità, a partire dalle cover, non solo in italiano, e dalle giurie.

Per tutti e 24 gli artisti in gara, ci sarà una gara senza eliminazioni per arrivare alla serata finale di sabato 5, con la proclamazione del vincitore.

Cambia invece la Serata Cover: venerdì 4 febbraio, gli artisti eseguiranno, da soli o con un ospite concordato con Rai e con la Direzione Artistica, un brano che potrà essere tratto non solo dal repertorio italiano, ma anche da quello internazionale degli anni '60, '70 o '80.

Votazioni: durante le prime due serate è previsto che la Giuria dei giornalisti accreditati si divida in tre componenti di voto autonome. Una giuria della carta stampata e delle tv, una delle Radio e una del web. Nella quarta e nella quinta serata, invece, la Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web voteranno come unica componente, aggiungendosi al Televoto e alla Giuria 'Demoscopica 1000', composta da mille componenti selezionati secondo equilibrati criteri di età e di provenienza geografica, che voteranno da remoto con una app ad essi dedicata.

Lo svolgimento delle serate prevede che martedì 1 e mercoledì 2 febbraio vengano eseguite 12 canzoni in gara da parte dei rispettivi 12 Artisti che verranno votate, in maniera disgiunta, dalle 3 componenti di voto della Giuria della Stampa, Tv, Radio e Web. Il peso percentuale sul risultato complessivo della votazione sarà così ripartito: giuria della carta stampata e tv 33 per cento; giuria del web 33 per cento; giuria delle radio 34 per cento. Dopo la votazione, verrà stilata una classifica delle 12 canzoni/Artisti eseguite in ciascuna delle due serate.

Nella terza serata, i 24 artisti proporranno le 24 canzoni in gara che saranno votate dal pubblico attraverso il Televoto e dalla Giuria Demoscopica 1000 che avranno un peso sul risultato complessivo del 50 per cento. La media tra le percentuali complessive di voto ottenute dalle canzoni/Artisti nella Serata e quelle ottenute nelle Serate precedenti determinerà una nuova classifica delle 24 canzoni/Artisti in gara.

Nella serata cover, ogni esibizione sarà votata da tutte le giurie con un peso percentuale del 34% per il Televoto; del 33% per la Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web; e del 33% per la Demoscopica 1000. La media tra le percentuali complessive di voto ottenute dagli Artisti nella serata e quelle ottenute nelle serate precedenti determinerà una nuova classifica delle 24 canzoni/Artisti in gara. Nella serata finale, infine, le 24 canzoni in gara verranno votate dal pubblico attraverso il Televoto e la media tra le percentuali di voto ottenute nella serata e quelle ottenute nelle serate precedenti determinerà una nuova classifica delle 24 canzoni/Artisti.

Le prime tre canzoni in classifica saranno riproposte attraverso l’esecuzione dal vivo o attraverso registrazione audio-video. Le votazioni precedenti verranno azzerate e si procederà a una nuova votazione del pubblico con il Televoto; della Giuria della Stampa, Tv, Radio e Web; e della Demoscopica 1000, con un peso percentuale così ripartito: Televoto 34%: Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web 33%; Demoscopica 1000 33%.

La canzone, e l'artista, con la percentuale di voto complessiva più elevata ottenuta, verrà proclamata Vincitrice di Sanremo 2022. Verranno proclamate anche la seconda e la terza canzone classificate. Il Regolamento completo al seguente link: Regolamento Sanremo 2022.

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Ottobre 2021, 13:58

