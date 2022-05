Festa della Mamma, gli auguri dei vip da Michelle Hunziker a Laura Pausini e Mara Venier

In questo giorno di festa anche i vip hanno affidato ai social gli auguri alle mamme. C'è chi ha scelto di condividere scatti "vintage" che li mostrano bambini mentre camminano o giocano sotto lo sguardo attento e premuroso delle loro giovani madri. E c'è chi pubblica foto recenti o ricorda la mamma che non ha più. Da Michelle Hunziker a Laura Pausini e Mara Venier: ecco i messaggi più commoventi.

Leggi anche > Fedez e il 'primo crush' di Vittoria: «Ha una cotta per Luis Sal». Cosa fa la bimba quando lo vede

Oggi, 8 maggio, i social sono invasi da post di figli che celebrano la loro madre. Non sono da meno cantanti, attrici e attori, calciatori e intellettuali. «Le madri tengono le mani dei loro figli per un po', ma i loro cuori per sempre. L'amore materno è il carburante che consente a un normale essere umano di fare l'impossibile. Auguri alla mia mamma. Auguri a tutte VOI», scrive Claudio Marchisio.



Messaggi commoventi anche nel mondo della politica. «Ti devo tutto, mamma, e non potrò mai restituirti completamente quello che mi hai dato. Ma, in fondo, è il destino di tutte noi. Buona festa della mamma», è il post di Giorgia Meloni con una foto in compagnia della mamma.

E poi c'è Michelle Hunziker che, a corredo delle foto con mamma Ineke, scrive un lungo post che inizia così: «Il mestiere (non retribuito) più impegnativo, difficile, stancante, a tratti eroico, al mondo è certamente quello della mamma». «La mia mamma, per sempre mia. Che ha deciso di avermi, di crescermi, di insegnarmi, di sacrificare i suoi desideri per i miei. Fare la mamma è l'impegno emotivo e fisico più immenso e intenso. Grazie per avermi voluta, mamma, grazie per essere la mia mamma», le parole di Laura Pausini.

Simona Ventura augura alla mamma di vincere una battaglia legata alla salute: «Auguri Mamma! Non solo sei il nostro punto di riferimento, ma (ricorda): sei una guerriera!! Ce la farai a vincere questa battaglia! Ti voglio tanto bene». Alessandro Gassman festeggia la mamma con un bellissimo collage di foto, mentre Mara Venier ricorda la mamma che ha perso qualche anno fa: «Mammina mia…vita mia …quando ti penso mi manca il respiro…»

Ultimo aggiornamento: Domenica 8 Maggio 2022, 15:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA