Ferrari, Ventura, Miss Italia, Varriale: alla Rai vanno in onda i ritorni di fiamma

A volte tornano. Potrebbe essere questo lo slogan da usare in Rai, al posto dell’ormai datato e logoro “di tutto di più”. Anche perché il “di più”, soprattutto con le repliche in estate e con questa gestione di Viale Mazzini, lascia alquanto a desiderare. La prossima stagione sarà quella dei ritorni. Non solo di Lorella Cuccarini in conduzione (alla Vita in diretta) e di Miss Italia (di nuovo in Rai dopo la parentesi non certo felice su La7), ma anche di Simona Ventura su Raidue con un programma alla domenica nel primo pomeriggio. SuperSimo voleva la Domenica Sportiva che invece andrà a un altro cavallo di ritorno, Paola Ferrari, rimasta orfana della Champions passata a Mediaset dopo una pseudo tiritera di ricorsi di facciata, quando si sapeva bene che l’intenzione di Viale Mazzini era quella di risparmiare 40 milioni.

A fianco di Paola Ferrari alla Ds ci saranno Jacopo Volpi (altro conduttore) e gli opinionisti Paolo Rossi e Marco Tardelli. Ma per Ferrari-Volpi non sarà facile, in quanto il programma partirà parecchi minuti dopo la conclusione del posticipo (visto che prima su Rai2 c’è Fabio Fazio) e sicuramente Pierluigi Pardo con Tiki Taka farà di tutto per partire prima del competitor di Raidue.

Un altro cavallo di ritorno lo troveremo a Novantesimo Minuto, che rivedrà in cattedra Enrico Varriale. Il vicedirettore avrà la deroga per condurre il programma (visto che chi ha quell’incarico non potrebbe farlo). C’è da scegliere la figura femminile da affiancare. Simona Rolandi e Monica Matano sembrano in prima fila, ma con un cannibale dello schermo come Varriale per loro non sarà facile emergere. Alessandro Antinelli condurrà Dribbling al sabato pomeriggio. Mentre Giorgia Cardinaletti è passata da RaiSport al Tg1 come la folgore. Per lei – a breve – potrebbe esserci uno spazio suo in qualche contenitore. Sabato 3 Agosto 2019, 16:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA