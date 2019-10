Felicity Huffman, da Desperate Housewives al carcere: «Ha pagato una tangente per la figlia»

Giovedì 17 Ottobre 2019, 15:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Qualche anno fa era famosissima per il suo ruolo in Desperate Housewives, nel quale interpretava la parte di Lynette Scavo:, 57enne attrice americana, è stata condannata a 14 giorni di carcere per lo scandalo delle ammissioni pilotate al college. Felicity avrebbe infatti pagato una tangente di 15mila dollari per falsificare la prova d’ammissione della figlia.Ora la Huffman è in carcere in California, ma non in un carcere normale: è detenuta infatti nel carcere di Dublin, chiamato dai media statunitensi ‘club fed’ perché considerato una prigione di lusso con diverse comodità, dall’acqua in bottiglia al cappuccino alla vaniglia.Oltre alla prigione, in cui resterà per appena due settimane, Felicity dovrà pagare una maximulta di 30mila dollari (nulla al confronto di quanto guadagnato in anni di serie tv di successo) e vivrà un anno in libertà vigilata. Inoltre le toccheranno anche ben 250 giorni di servizi sociali: una pena esemplare, per aver cercato di spedire la figlia in un college truccando il suo test di ammissione per farle ottenere un punteggio più alto.