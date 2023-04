Felicissima Sera: Antonella Clerici per il gran finale da Pio e Amedeo. Tutti gli ospiti

Antonella Clerici, uno dei volti di punta di casa Rai, sarà la super ospite di Pio e Amedeo “Felicissima Sera”. Per la terza e ultima puntata dello show, in onda venerdì sera su canale 5, i due irriverenti comici avranno tantissimi volti noti pronti a mettersi in gioco.

Anticipazioni

Venerdì 7 aprile, in prima serata, su Canale 5, gran finale del varietà “All Inclusive” di Pio e Amedeo “Felicissima Sera”. In studio, una carrellata di super-ospiti arricchisce la terza e ultima puntata: tra questi, Antonella Clerici, Paolo Bonolis, Diletta Leotta, Il Volo, Nek e Renga, Giovanna Civitillo, Biagio Antonacci e... molti altri.

Tra gli ingredienti del mix di “Felicissima Sera”, musica e performance live, coreografie e la comicità senza alcuna timidezza di Pio e Amedeo, protagonisti di uno show disincantato e irriverente, caratterizzato da un linguaggio televisivo contemporaneo, brillante e leggero, da sempre cifra distintiva della coppia comica foggiana.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Aprile 2023, 19:06

