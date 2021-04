Felicissima sera, Claudio Baglioni ospite di Pio e Amedeo fra gag, musica e cori da stadio: «Una carriera finita...!»

Claudio Baglioni ospite di “Felicissima sera” il varietà di Pio e Amedeo su Canale 5. Claudio Baglioni è stato accolto dal duo di comici che hanno raccontato alcuni aneddoti legati alla sua carriera, oltre ad eseguire alcuni dei suoi grandi successi discografici.

Appena entrato Claudio Baglioni, Pio gli ha confessato che in realtà Amedeo voleva come ospite Vasco Rossi e non lui: «Mi ha detto – ha spiegato - che dobbiamo fare con Baglioni, ci facciamo due pall* così. A quest'ora i suoi fan sono già a letto. Lui voleva Vasco Rossi... Ma tu hai fatto 53 anni di carriera, magari pure Vasco Rossi ma non se lo ricorda...».

Pio ha poi raccontato cos'è successo quando da giovane è andato di nascosto a un suo concerto: «Ho un aneddoto, tu davi un concerto all'Olimpico e io dovevo venire a vederti. Lavoravo in un capeggio con alcuni amici e il proprietario non ci voleva liberare. Ci siamo inventati una storia: abbiamo detto che era morto il padre di un amico. I campeggiatori, che avevano sentito la storia, la mattina dopo ci aspettano e hanno fatto commossi le condoglianze. La sera, quando torniamo, danno il concerto in televisione e chi inquadrano fra 80mila persone... A me! Una figura tremenda...»

Pio e Amedeo e Claudio Baglioni hanno poi eseguito, a modo loro, alcuni classici del cantautore, da “Mille giorni di te e di me” ad “Avrai”, passando per “E tu” (Dove l'intro diventa “Accoccolati ad Ascoli Piceno”), “Strada facendo” e “Porta Portese”.

Il duo di cominci, convinti di dover “modernizzare” Claudio Baglioni, gli ha poi messo lo smalto nero sulle unghie: «Una carriera finita - ha commentato il cantante – mi sento rottissimo».

Infine Claudio Baglioni si è esibito in una versione melodica del coro "Un capitano, c'è solo un Capitano" che ha introdotto il nuovo ospite, Francesco Totti.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Aprile 2021, 23:06

