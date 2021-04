Felicissima Sera , Amedeo sorprende tutti e scoppia in lacrime: «Sono incazzato ogni giorno...». Ieri, l'esordio dello show di Canale 5 condotto da Pio e Amedeo, il duo comico pugliese. Dopo l'intervista tutta da ridere a Maria De Filippi (che ha tenuto a battesimo il programma), c'è stato un momento molto commovente.

La conduttrice di Amici ha letto una lettera scritta dai due comici e indirizzata al padre di Amedeo, Federico, presente in studio. Il testo è un incoraggiamento al padre, rimasto vedovo dieci mesi fa. La mamma di Amedeo è morta all'età di 56 anni. «Dieci mesi fa è morta la mamma e ti ha cancellato un po' il sorriso. Papà Federico ti vogliamo bene, non sarà mai abbastanza il nostro grazie».

Poi, Amedeo si scioglie in lacrime e parla direttamente al pubblico: «Sono incazzato ogni giorno per la morte di mia madre, perché mamma Rosa vede le cose ma non dice più niente. Avrei voluto fosse qui a inorgoglirsi per il mio esordio in prima serata». Commozione in studio.

Ultimo aggiornamento: Sabato 17 Aprile 2021, 10:57

