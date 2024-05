Fedez, Cattelan svela il perché dell'assenza in tv: «Il mood è cambiato negli ultimi giorni, l'idea non va più bene»

di Dajana Mrruku

La salute di Fedez sembra migliorare nelle ultime ore. Il rapper era stato ricoverato in ospedale all'inizio del weekend a causa di un problema di salute e per questo motivo è saltata la sua partecipazione a Da Vicino Nessuno è Normale, il nuovo programma di Alessandro Cattelan, partito ieri sera, 20 maggio. Fedez sarebbe dovuto essere uno dei primi ospiti, tra annunci, smentite, riconferme, ma alla fine il suo fisico gli ha chiesto una pausa e lui non ha potuto tirarsi indietro.

Cattelan ha voluto chiarire la questione: «Sulla presenza di Fedez ci sono state varie ricostruzioni e volevo dirvi come è andata realmente. Questo è un programma di follie, dove il protagonista è il pubblico. Non è un programma di interviste. Poi, che nello specifico io faccia da dieci anni programmi di interviste e l’unica volta in cui decido di fare un programma senza interviste capiti l’ospite perfetto per uno scoop mondiale, questi sono problemi miei che discuterò col mio analista».

Ma che cosa avrebbe dovuto fare Fedez nel programma? Il conduttore ha spiegato cosa avevano pensato per lui.

Il piano per Fedez

«Gli ospiti che vengono a trovarci saranno spalle del pubblico - ha continuato Alessandro -. Con Fedez non avremmo affrontato nessun tema particolare perché non era il contesto. Lui è stata una delle prime persone che ho inviato per questo programma, avevamo in mente per lui di mandarlo a sorpresa a un matrimonio. Un’idea estrema visto il suo recentissimo passato. Con noi è sempre stato simpatico. Ma negli ultimi giorni è cambiato il mood, avrete sentito, così abbiamo pensato che quell’idea non andava più bene. Così abbiamo deciso di pensare a qualche altra idea. Ogni cosa che fa Fedez fa parlare e se non ne parlano gli altri ne parla lui, un cane che si morde la coda. Tutti però lo commentano tramite lo schermo di uno smartphone. Così abbiamo pensato di portare questa dinamica all’interno del programma tramite una performance di Marina Abramovich».

The Fedez Is Present

La performance che Cattelan aveva pensato per Fedez è The Artist Is Present: lei seduta a un tavolo e chiunque poteva sedersi davanti a lei e dirgli qualsiasi cosa.

«Ma da "The Fedez Is Present" siamo passati a Fedez Is Absent. Facciamo in bocca al lupo per Fedez per la sua salute, un grande abbraccio, rimettiti presto», ha concluso Alessandro Cattelan, mandando un saluto al rapper che si sta pian piano rimettendo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Maggio 2024, 13:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA