Michelle Hunziker e Federico Martello di “All together Now” a Verissimo: «Sono accusato di fingere sulla sedia a rotelle, ecco la verità»

Sabato 7 Dicembre 2019, 21:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arriva a in compagnia diil cantante in sedia a rotelle che ha sorpreso adcon la sua performance. L'artista risponde alle accuse di chi sui social ha ipotizzato che la sua disabilità sia stata una messa in scena. La sua interpretazione di “Meglio stasera” ha commosso ed emozionato il pubblico e la giuria della trasmissione di Canale 5 condotta da Michelle Hunziker.«La cosa che lo rende ancora più speciale è la sua autoironia», spiega la conduttrice svizzera. «Prendersi sul serio va bene fino a un certo punto», aggiunge Martello.gli chiede a quel punto delle accuse mosse nei suoi confronti dagli utenti che hanno visto il suoChi ha visto le foto dell'uomo - apparentemente senza handicap - ha messo in dubbio la sua condizione.«Una disabilità non vuol dire non volersi alzare. Ci sono tante disabilità. Sono affetto da tetraparesi spastica fin dalla nascita. La mia malattia è peggiorata con un incidente sul lavoro. Bastava chiedere e io avrei risposto che riesco a stare in piedi il tempo di una foto». «Viviamo in un'epoca in cui tutti parlano senza sapere», denuncia la Hunziker.