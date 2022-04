Federico Fashion Style in lacrime: la lettera commovente della mamma. Ecco cos'è accaduto

Federico Fashion Style non sta più nella pelle e non vede l'ora di mostrare al pubblico che lo segue da anni il suo nuovo negozio ad Anzio, la città dove tutto ebbe inizio. Il suo primo salone, infatti, è stato aperto proprio sul mare ma ora è il momento di cambiare e salutarlo definitivamente per aprire le porte alle novità. Ne ha fatta di strada l'hair stylist romano che con determinazione e intraprendenza è arrivato al successo. FOTO: Pesci combattenti MUSICA: SUMMER- FROM BENSOUND.COM

LEGGI ANCHE:-- Federico Fashion Style, aperto il nuovo negozio ad Anzio. Ecco i prezzi per una messa in piega: la cifra non è quella che pensi

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Aprile 2022, 19:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA