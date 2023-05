Federica Sciarelli: «Devi stare calmo», e ferma in diretta il fratello di Emanuela Orlandi. Cosa è successo a Chi l'ha visto

Il caso di Emanuela Orlandi continua a far discutere. E così a "Chi l'ha visto?", Federica Sciarelli torna a parlarne in diretta con il fratello di Emanuela, Pietro Orlandi. Una puntata in cui non è mancato un acceso scambio di battute tra la conduttrice tv e il parente della donna scomparsa il 22 giugno 1983.

Emanuela Orlandi, il fratello Pietro a Verissimo: «Su mia sorella si può fare chiarezza in modo veloce»

Padre Georg a Verissimo: «Caso Orlandi? Non emergerà nulla di nuovo. Ecco cosa dissi a Papa Ratzinger»

Federica Sciarelli e Pietro Orlandi in diretta: «Devi stare calmo»

L’episodio ha generato molte polemiche per l’intervento continuo della conduttrice ad interrompere il suo ospite, fratello di Emanuela Orlandi, la ragazza con cittadinanza vaticana scomparsa il 22 giugno 1983.

Pietro è convinto che qualcuno all'interno del Vaticano possa essere a conoscenza di cosa sia accaduto a sua sorella, ma è anche convinto che una lettera proveniente dalla Gran Bretagna dia informazioni o quanto meno indizi sulla sparizione della sorella.

Pietro Orlandi: “Delle uscite segrete di Papa Wojtyła ho letto nel libro del Cardinale Dziwisz, ‘Una vita con Karol’, in cui si parlava di un centinaio di ‘spedizioni’, per lo più In Abruzzo”.#chilhavisto→ https://t.co/gGD1ra9GoT pic.twitter.com/TtVIqdTcbB — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) May 10, 2023

Ma cosa è accaduto in diretta tra la conduttrice e l'uomo? E perché i telespettatori ne stanno discutendo molto in rete? Andiamo a scoprire insieme cosa è accaduto a Chi l’ha visto.

Photo Credits: Kikapress; music by Korben MkDB



LEGGI ANCHE:-- Cosa c’è scritto nella lettera che riapre il caso di Emanuela Orlandi? La ragazza a Londra? Cosa si è scoperto

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Maggio 2023, 09:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA