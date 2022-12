Federica Panicucci, sfuriata in diretta a Mattino Cinque: «Per me finisce qua». Cosa ha detto al suo ospite

Federica Panicucci non è riuscita a trattenersi in diretta a Mattino Cinque e mentre si parlava del caso Liliana Resinovich ha fatto una vera e propria sfuriata. Tra gli ospiti della conduttrice c'era in diretta Fulvio Covalero, amico della donna morta che è apparso assai agitato, così la Panicucci ha mostrato un video che lo riguardava.

Leggi anche > George Clooney: «Da giovane ho subìto molestie sessuali, mi davano schiaffi sul sedere»

Leggi anche > Iva Zanicchi ammette: «Stimo molto Selvaggia, magari potremmo diventare amiche». Poi però lancia la frecciatina...

La parola fuori posto

Quando Federica gli ha chiesto di vedere il filmato in cui venivano mostrate alcune rivelazioni sul suo conto, Fulvio Covalero è sbottato: «Ma non m’interessa niente». Poi è andato in onda il filmato, ma al rientro in studio la padrona di casa ha rimproverato il suo ospite: «La prego di essere più moderato nei suoi interventi. Capisco che c’è molta emozione quando si parla di Liliana, che non c’è più». Poi la Panicucci è tornata a toni più miti: «lei vorrebbe soltanto far chiarezza sulla morte di Lily». Difatti a quasi un anno il caso della Resinovich è ancora avvolto nel mistero.

Poi ha proseguito: «Insomma, io sono con lei, magari scoprire la verità insieme a lei. È chiaro che noi vogliamo sapere chi l’ha uccisa». Alla fine Federica ha chiesto a Fulvio Covalero di rispondere alle accuse sul suo conto avanzate da Claudio Sterpin e lui ha replicato duramente: «Non devo rispondere niente a lui. Non voglio portare avanti questa telenovela, per me finisce qua». Preso atto della poca disponibilità del suo ospite di parlare dell'argomento è andata avanti.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Dicembre 2022, 11:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA