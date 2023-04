Federica Panicucci in lacrime a Verissimo: «Mia nonna? Uno dei doni più belli della mia vita»

di Redazione Web

Federica Panicucci è stata ospite a Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin. La conduttrice, in lacrime, ha ricordato sua nonna e ha parlato dei sui figli e consa accadrà prossimamente. «Sono cresciuta con nonna Chiarina, la mamma di mio padre ed era una donna davvero speciale. Mi emoziono quando parlo delle mie cose personali e faccio molta fatica a parlarne», ha spiegato la Panicucci. Poi, ha aggiunto in lacrime: «Mia nonna era piena d'amore da dare ed è sempre stata presente. Non c'era riscaldamento, aveva una studa e la sera mi scaldava il mio pigiamino e mi accudiva in tutti i modi».

Federica Panicucci e la nonna

L'amore vero e gratuito di una nonna non si dimentica: è indelebile e ti insegna a vivere. La stessa Panicucci lo sa bene e non riesce a trattenere le lacrime a Verissimo quando parla di sua nonna. «La fortuna vera l'ho avuta io perché quello che mi ha dato mia nonna, credo sia stato uno dei doni più belli della mia vita: in termini di amore, di presenza e di insegnamenti», ha concluso la Panicucci.

