Federica Panicucci, Mattino 5 ripartirà a Gennaio 2022: ma sulla data è ancora giallo

Mattino 5 riprenderà a gennaio 2022. I rumors sulla ripartenza del programma a Febbraio sono stati smentiti. Al contrario di quanto si vociferava, dunque, Federica Panicucci tornerà al timone di Mattino 5 molto presto.

Leggi anche - Belen, sui doni di Natale la dedica a De Martino: ritorno di fiamma? Un dettaglio non sfugge

Da settimane il futuro della conduttrice su Canale 5 sembrava in bilico, poi il comunicato Mediaset ha chiarito tutto. L’azienda ha deciso di affidare i due programmi di infotainment a due giornalisti durante le festività natalizie. Per qualcuno è un esperimento per scoprire come sarebbero Mattino 5 e Pomeriggio 5 senza Federica Panicucci e Barbara d’Urso, ma per il momento il loro rientro è previsto.

Ancora incerta però la data. Videonews aveva annunciato il ritorno della Panicucci a Mattino 5 per febbraio e dal 13 dicembre 2021 al 4 febbraio 2022 la conduzione sarebbe stata nelle mani di Francesco Vecchi, che è già uno dei volti della trasmissione. Nell’ultima puntata dell’anno però la Panicucci ha annunciato un’altra data per il ritorno: ha dato appuntamento a gennaio e questo ha generato caos: quale sarà la verità?

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Dicembre 2021, 15:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA