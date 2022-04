A Oggi è un altro giorno lo show della famiglia Oppini. Francesco: «Madre 1, madre 2 e l'avvocato»

A Oggi è un altro giorno, reunion della famiglia Oppini. Nel salotto di Serena Bortone, si sono ritrovati Francesco Oppini, la madre Alba Parietti e il padre Franco Oppini. «Lei è il mio avvocato» esordisce Francesco nei confronti della madre che anticipa le sue risposte durante l'intervista. Una carrellata di battute, risate e botta e risposta hanno divertito i telespettatori, confermando l'intesa e il forte rapporto che si è instaurato negli anni tra tutti e tre i componenti della famiglia Oppini. I tre hanno raccontato i primi anni insieme, poi la separazione e, infine, la quotidianità di oggi. «Io parlo solo in presenza del mio avvocato» dice ironicamente papà Franco in collegamento skype. «Lei è mia madre 1 - dice Francesco parlando della nonna materna ormai scomparsa -. Lei (riferendosi ad Alba) , invece, è la madre 2, mio padre il 3» generalizzando e specificando che non ha preferenze e li considera al pari.

«Lui da piccolo era machiavellico, a 8 anni...» dice Alba raccontando del figlio, che la interrompe subito: «Certo, a 8 anni stavo lì a progettare chissà che, ma dai..» dice scatenando una risata fragorosa nella conduttrice. E ancora, parlando di fidanzamenti e famiglia allargata, Francesco ha specificato che il padre Franco ha sempre avuto lunghi legami e matrimoni, mentre per la madre è stato diverso. «Ma no, non è vero - lo interrompe Alba -. Anche io ho avuto fidanzamenti molto lunghi». «Sì, certo, 2 mesi» replica l'ex marito Franco.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Aprile 2022, 20:19

