Torna la Famiglia Addams su Netflix, Tim Burton dirige la nuova serie Mercoledì. Trama, cast e trailer

La famiglia Addams e Tim Burton. Cosa c'è di più gotico, grottesco e orrorifico della celebre famiglia Addams, serie cult in bianco e nero degli anni Sessanta, trasformata in due film al cinema e recentemente in cartone animato. Tutto questo prima che il geniale Burton, il creatore di enormi successi iconici, uno su tutti, Edward Mani di forbice con Johnny Depp, mettesse le mani sul materiale originale per trasformarlo in una serie per Netflix, basata sulla figlia della coppia, Gomez e Morticia, ovvero Mercoledì, anche titolo dello spinoff.

La trama di Mercoledì

In attesa di guardare la nuova serie, Netflix ha rilasciato il primo trailer di Mercoledì, che arriverà il prossimo autunno 2022 suddivisa in otto episodi, in tutti i Paesi raggiunti dalla piattaforma di streaming. La serie di Tim Burton, a differenza dell'originale, ha toni mistery e dark, con intrecci investigativi e presenze soprannaturali, in cui si ripercorrono gli anni dell'adolescenza di Mercoledì Addams, studentessa presso la Nevermore Academy, dove tenterà di controllare i suoi poteri paranormali, e si troverà a fare i conti con una mostruosa serie di omicidi da sventare che terrorizzano la comunità locale. In tutto questo anche un mistero da risolvere, che coinvolse i suoi genitori 25 anni prima.

Il cast di Mercoledì

Nel ruolo della protagonista Mercoledì Addams ci sarà Jenna Ortega, mentre ad interpretare gli altri iconici membri della famiglia Addams, saranno Catherine Zeta-Jones nei panni di Morticia Addams, Luis Guzmán il patriarca della famigia, Gomez Addams, Isaac Ordonez come Pugsley Addams, il fratello di Mercoledì. E ancora George Burcea sarà il governante Lurch. E nel ruolo di un personaggio inedito ci sarà anche Christina Ricci, che negli anni Novanta interpretò la giovane Mercoledì al cinema.

Il trailer di Mercoledì

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Agosto 2022, 14:12

