Fabrizio Gatta, l'ex conduttore di Unomattina diventa prete: addio alla tv, fa il sacerdote a Sanremo

Fabrizio Gatta, da conduttore tv a prete. Il giornalista di Rai1, ex conduttore di Unomattina Weekend, ma anche di trasmissioni come Linea blu e Linea verde, è diventato un sacerdote: a dare la notizia è Dagospia, che spiega che Gatta esercita ora a Sanremo. Nella città che ospita il Festival della canzone italiana, evento di punta della Rai per cui ha lavorato per tanto tempo, Gatta è ora diacono e dal prossimo 7 dicembre sarà ufficialmente un prete.

La carriera di Fabrizio Gatta nel servizio pubblico è durata oltre vent’anni: in Rai dal 1996, è stato conduttore di Linea blu dal 2002 al 2012, con esperienze in vari altri programmi come autore, mentre nel 2009-2010 ha condotto Unomattina Weekend con Sonia Grey, e nel 2010-2011 Linea verde con Eleonora Daniele. L’addio alla Rai lo. ha dato nel settembre 2013, per dedicarsi al cammino sacerdotale: nel 2019 si è laureato in Teologia alla Pontificia Università Gregoriana, da qualche mese è diacono a Sanremo e dal prossimo dicembre sarà presbitero.

Fabrizio Gatta

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Giugno 2021, 15:54

