Fabrizio Frizzi, Rita Dalla Chiesa a Domenica In: «È stato il vero amore della mia vita»

Ultimo aggiornamento: 15:37

è stato il, quello con la A maiuscola»., ospite di Mara Venier a Domenica In, ricorda così l'ex maritoa quasi un anno di distanza dalla scomparsa dell'indimenticabile conduttore televisivo.Dagli studi di via Nomentana, che da qualche mese portano il nome di, Rita Dalla Chiesa parla così del dolore per la tragedia dell'amatissimo conduttore televisivo: «Mi arrabbio quando sento chiamare ancora questi studi come Dear. Fabrizio era una bellissima persona». Poi, rivolgendosi a Mara Venier,ha spiegato: «Avete lavorato tanto insieme, hai avuto modo di conoscerlo bene. Io all'epoca ero un po' gelosa di te, perché sapevo che Fabrizio lavorava con una donna bella e solare come te». La conduttrice, però, assicura: «Eravamo solo molto amici, abbiamo pianto insieme per le rispettive pene d'amore».«C'è stato un momento in cui ho deciso di lasciarlo andare, non potevo oppormi alla sua felicità. Non l'ho mai perso, neanche come amico, è sempre stato una persona su cui appoggiarmi. Resto però dell'idea che si possono avere altre storie dopo, ma l'amore della vita, quello vero, è solo uno e questo lo sapevamo tutti» -racconta ancora, ricordando- «Con Carlotta Mantovan siamo diventate amiche, l'ultima volta che l'ho visto ero andata a trovarli a casa, pochi giorni prima che lui si sentisse male: era felice, giocava in terra con la figlia Stella»., poi, aggiunge: «Carlotta ​è stata la donna che è sempre stata più sicura dell'amore che aveva per Fabrizio, e che tuttora ha per Fabrizio. E io non sono mai stata gelosa di lei, anzi sempre stata felicissima per loro. Da quando Fabrizio non c'è più, vivo una vita diversa, qualcosa si è chiuso. Ma lui è sempre lì, c'è sempre, con tutti noi».