di Simone Pierini

Il 30 maggio si gioca lanel ricordo di, morto il 26 marzo lasciando un vuoto incolmabile nel mondo della tv italiana. Per l'occasione si sfideranno per beneficenza la Nazionale Italiana Cantanti e i Campioni del Sorriso.Per tanti anni fu proprio Frizzi a condurre la sfida che si giocherà allo Stadio Ferraris di Genova. Questa volta al suo posto ci saranno due colleghi per lui speciali:, forse i suoi due più cari amici. La gara sarà abbinata ad una raccolta fondi per l'Istituto Gaslini e AIRC.Insieme alla Clerici e a Conti un cast di nomi illustri con Bebe Vio e Penelope Cruz in veste di madrina. In campo ci sarà Francesco Totti, Antonio Cassano e Roberto Pruzzo per garantire uno spettacolo tecnico di assoluto prestigio.Con loro anche Mattia Perin e Fabio Quagliarella oltre a star della tv del calibro Gianni Morandi, Ficarra e Picone, Pio e Amedeo, Marco Rossi, Mattia Perin, Fabio Quagliarella, Paolo Belli, Moreno, Benji e Fede, Briga, Lodo e Albi dello Stato Sociale, Ermal Meta, Luca e Paolo, Clementino, Sfera Ebbasta, Rocco Hunt, Boosta, Jack Savoretti, Il Volo, Luca Onestini, Enrico Ruggeri, Neri Marcorè, Paolo Conticini, Gian Piero Gasperini, Emiliano Viviano, Angelo Palombo.