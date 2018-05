La Partita del Cuore, si gioca in ricordo di Fabrizio Frizzi: ecco le star che scenderanno in campo

Queste le formazioni

Questa sera in diretta su Rai1, a partire alle 21.30, con la conduzione di Antonella Clerici e Carlo Conti, le stelle della musica, del cinema, dello sport e della televisione, daranno vita, dallo, a. Un appuntamento con la solidarietà - in Eurovisione e in contemporanea su Rai1 e Rai Radio2 - che quest'anno devolverà i proventi a sostegno dell'Istituto Giannina Gaslini di Genova e ad Airc - Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro. Madrine della serata saranno la campionessa paralimpicae l'attrice​La 27a partita del Cuore sarà giocata in ricordo di, per molti anni conduttore di questo grande evento e da sempre membro della famiglia della Nazionale Cantanti. Un evento che fino ad oggi ha visto giocare oltre le 560 partite, grazie alle quali sono stati raccolti più di 93 milioni di euro. Donazioni: è' possibile donare fino al 3 Giugno 2 euro al numero 45527 dal tuo cellulare personale Wind, Tre, Tim, Vodafone, PostaMobile, Coop Voce e Tiscali. Donare 5 euro da telefono fisso TWT, Convergenze, Poste Mobili e - 5 o 10 euro da telefono fisso Tim, Wind, Tre, Fastweb, Vodafone e Tiscali.La telecronaca sarà ad altissimo livello, con le voci di Alberto Rimedio, Fabio Caressa e Sandro Piccinini e da bordo campo Melissa Greta Marchetto.: A disposizione dei Mister Gianni Morandi - socio fondatore della Nic - e di Paolo Maldini, saranno presenti con la maglia della Nazionale Cantanti il Capitano Enrico Ruggeri, il Presidente Paolo Belli, Neri Marcorè, Ermal Meta, Rocco Hunt, Boosta dei Subsonica, Benji e Fede, Moreno, Stefano Sorrentino, Niccolò Fabi, Boban Zvonimir, Francesco Totti, Briga, Riki con la doppia maglia, Clementino, Ignazio Boschetto (il Volo), Piero Barone (il Volo), Gianluca Ginoble (il Volo), Lo Stato Sociale, Fabio Quagliarella, Marco Rossi, Antonio Cassano con la doppia maglia, Paolo Vallesi, Marco Filadelfia, Raimondo Todaro, Marco Ligabue, Mirkoeilcane, Antonio Mezzancella, Tommaso Cerasuolo de i Perturbazione, Daniele Incicco de La Rua, Vincenzo Capua, Gino Latino.: agli ordini di Teo Teocoli e di Massimo Boldi scenderanno in campo Vincent Candela, Paolo Conticini, Luca Bizzarri, il Presidente della Fifa Gianni Infantino, Javier Zanetti, Pio e Amedeo, Aldo di Aldo Giovanni &Giacomo, Jack Savoretti, Antonio Ornano, il Capitano Salvatore Ficarra, Pierluigi Pardo, Cesare Bocci, Andrea Bertolacci, Christian Puggioni, Riki con la doppia maglia, Bruno Conti, Attilio Lombardo, Zoro (Diego Bianchi), Mario Fargetta, Paolo Keissisoglu, Nicolas Burdisso, Antonio Cassano con la doppia maglia, Luca Onestini, Pucci (Andrea Baccan), Enrique Balbontin, Sandro Giacobbe, Luca Capuano e Angelo Palombo. La partita sarà diretta da Gianluca Manganiello, con Giorgio Schenone e Stefano Alassio assistenti e Davide Ghersini quarto uomo.