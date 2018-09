Fabrizio Frizzi, l'omaggio di Miss Italia che non piace a Rita Dalla Chiesa

di Simone Pierini

L'che non piace a. Sul palco diil conduttore scomparso lo scorso 26 marzo conobbe, nel 2001,, concorrente che chiuse al secondo posto. Nei mesi successivi iniziò la relazione culminata con la nascita della figlia Stella nel 2013 e le successive nozze. In occasione della finale di lunedì 17 settembre sul palco della trasmissione, che per la prima volta sbarca a Milano, Frizzi verrà omaggiato con una fascia a lui dedicata che dovrebbe essere consegnata proprio dalla Mantovan.La notizia ha provocato la reazione diche non ha voluto dire la sua, puntando il dito contro, direttore di Rai 1 ai tempi di Frizzi conduttore. «Una domanda che NON vuole essere polemica. Ma perché, invece di omaggiarlo oggi, non gli hanno affidato le altre manifestazioni di Miss Italia quando ancora c’era? Ricordo un certo Del Noce… Giusto per sapere», ha commentato un post su Instagram l'ex moglie di Frizzi.Nel 2002 Del Noce definì la conduzione di Fabrizio Frizzi a Miss Italia «noiosa» e fu accusato di essere il responsabile dell'allontanamento di Frizzi dalla Rai verso Mediaset.si difese dalle accuse e dopo la morte del conduttore in un'intervista a Il Giornale disse che «Ci fu una diversità di vedute su Miss Italia» ma sottolineo come non «fu quello il motivo per cui Fabrizio decise di andare a Mediaset. Erano questioni burocratiche e contrattuali. In tv i conduttori si muovono, provano altre esperienze». E concluse ricordando come «tutto finì lì, poi la cosa si ricompose e i nostri rapporti restarono buoni».