Fabrizio Corona, l'imitazione di Giovanni Vernia a Mai dire Talk in anteprima su Twitter

La Gialappa's and è una sicurezza in quanto a talento comico e capacità di creare trasmissioni sempre innovative e divertenti. E anche Giovanni Vernia che - proprio in Mai Dire Talk - lo show del trio comino in onda su Italia1, lo è altrettanto. Proprio il comico e imitatore ha postato su twitter la sua imitazione didestinata a spopolare in televisione e sui social. Uncon tanto di tatuaggi, macchina sportive e di lusso, e con il "solito" atteggiamento un po' sbruffone. Un'imitazione che non passerà inosservata.E l'appunto con la Gialappa's, venerdì sera alle 21.30, sembra proprio caratterizzato dall'arrivo di "Fabrizio", che ovviamente "racconterà la sua verità", sempre a "testa alta".