Corona contro Dazn: «Al 97% fallirà, stanno licenziando tutti», ma l'azienda smentisce. Da Borghi a Diletta, chi resta e chi va via: tutta la verità

Da Fabrizio Corona arrivano allusioni pesanti nei confronti di Dazn, la piattaforma di streaming tv che trasmette lo sport italiano e internazionale e che detiene l'esclusiva (fino al 2029) dei diritti tv della Serie A. L'ex re dei paparazzi, in vena di profezie, intervistato da "Gurulandia" a briglie sciolte ha detto che «Dazn non ha più 1 euro. Non paga gli stipendi a nessuno. Ha licenziato tutti e cancellato tutti i programmi. Dazn è al 97% fallito. Una cosa di cui non parla nessuno». Corona ha anche aggiunto che Diletta Leotta e Karius si lasceranno tra il 2026 e il 2027: perché proprio in queste date, non è dato sapere.

La smentita di Dazn

A stretto giro arriva la netta smentita dell'azienda ai presunti scoop di Corona: «DAZN evidenzia che, all’interno dell’azienda, non c’è alcuna confusione, ma che il piano per il prossimo ciclo è ben chiaro e definito. Alcuni elementi sono stati già comunicati e riportati dai media, come ad esempio il nuovo partner strategico scelto per il prossimo quinquennio. L’azienda ricorda che l’innovazione e l’esperienza immersiva saranno, infatti, le direttrici del nuovo piano che verrà sviluppato per valorizzare ancora di più il prodotto Serie A, attraverso una modalità sempre più interattiva e coinvolgente. Lo stadio diventerà sempre di più lo studio di DAZN, acquistando ancora più centralità nel racconto del massimo campionato calcistico italiano. Oltre a una copertura stadio-centrica dei pre e post-partita, l’introduzione di uno studio virtuale con tecnologie di realtà virtuale e aumentata rivoluzionerà l’analisi, il dibattito e l’interattività del racconto delle giornate di Serie A».

Chi va via

Ma come stanno davvero le cose a Dazn? Negli scorsi giorni, dopo l'ultima giornata di campionato che ha quasi chiuso la stagione (manca solo il recupero di Atalanta-Fiorentina, in programma domenica 2 giugno), alcuni volti della rete avevano annunciato il loro addio.

Le conferme

Tante saranno invece le conferme: secondo quanto appreso da fonti vicine all'azienda, diverse star di primo piano sono a un passo dall'ok definitivo. Da Diletta Leotta, primo volto di Dazn dal suo ingresso in Italia, alla brava Giorgia Rossi, da Massimo Ambrosini ad Andrea Stramaccioni e Andrea Barzagli. In dirittura d'arrivo, secondo quanto si legge invece su diversi media, ci sarebbero poi gli accordi con Marco Parolo, Dario Marcolin e Valon Behrami, mentre voci ancora più clamorose danno per avanzate le trattative con Lele Adani, già a Sky Sport, ora volto Rai, e che potrebbe sbarcare ora su Dazn dopo il recente addio alla Bobo Tv.

