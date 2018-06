di Marco Castoro

Martedì 19 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:23 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

non ha dubbi nel definire«Uno sciagurato che andrebbe curato per le sue patologie. Una persona che fa del male. Perché come ci sono persone che fanno opere di bene ci sono altre che invece fanno opere di male».«Personalmente prosegue Costanzo - penso di avere il pregio di essere stato tra i primi a dare la possibilità adi parlare. Conoscevo il padre, un bravo giornalista, da cui lui non ha certo ripreso. Basta guardarlo per constatare come la voglia di stupire e fare casino ce l'abbia negli occhi». «Tuttavia non riesco a provare un'antipatia nei suoi confronti», sottolinea il decano degli anchorman Non faccio lo psicologo ma ho l'impressione che lui sia un soggetto patologico e debba essere curato in terapia. Mi dispiace per come ha trattato Mughini. Giampiero è un uomo molto intelligente e non merita certi trattamenti. Durante l'Intervista l'ho sgridato perché non è ancora andato sulla tomba del padre. Ho il forte sospetto che sia come un bambino a cui sia mancato amore».