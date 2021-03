Fabrizio Corona in carcere, la mamma Gabriella disperata: «Mio figlio può morire»

Fabrizio Corona è di nuovo in carcere e le sue condizioni di salute destano grandi preoccupazioni. Lo conferma la mamma dell'ex re dei paparazzi, Gabriella, ospite di “Live Non è la D'Urso”: “C'è la possibilità che mio figlio muoia”.

FABRIZIO CORONA IN CARCERE, LA MAMMA GABRIELLA: "MIO FIGLIO PUO' MORIRE"

Secondo la mamma Gabriella, Fabrizio Corona non può rimanere in carcere perchè malato: “Fabrizio – ha raccontato a "Live Non è la D'Urso - è in carcere in gravi condizioni psiche e debilitato, perchè così la legge ha deciso. Lui però ha una grave patologia diagnosticata negli anni, confermata dall'ospedale di Niguarda, una sindrome bipolare con personalità borderline e tendenza alla depressione. Prima che lo arrestassero si è squartato un braccio in profondità, è stato un atto dimostrativo di rabbia contro l'ingiustizia che viveva".

In carcere Fabrizio Corona rischia la vita “Mio foglio non può stare in carcere, io lo andavo a trovare mentre era in ospedale e non era stabile mentalmente, passava dall'aggressività alla calma assoluta. Ha un vuoto dentro molto profondo, ora da quello che mi ha detto l'avvocato ancora non mangia e le analisi del sangue non vanno bene. Io voglio dire ai giudici che c'è la possibilità che mio figlio muoia e questa possibilità è alta. Non ha nessuna colpa se non quella di essere ammalato, allora perchè si consuma ancora questa ingiustizia? Mi appello al Ministro della giustizia, che intervenga! Se muore lo devono avere sulla coscienza!”.

