Fabrizio Corona a Non è l'Arena, volano ascolti e insulti: il paparazzo-star ancora nella bufera

torna in tv. Volano gli ascolti e gli insulti. Non è l'Arena torna a essere un'arena e lo studio di La7 diventa una bolgia. Il tutto condito sui social. Del resto, quando si parla dil'evento è mediatico. Massimo Giletti fa il colpaccio. Riporta l'agente dei paparazzi davanti alle telecamere e invita Alessandro Cecchi Paone, Giampiero Mughini, Nunzia De Girolamo e Francesca Barra.La prima polemica scoppia con. Giletti legge l'accorata lettera del sacerdote che tende la mano a Corona, pur sottolineando un particolare: «Corona è convinto di aver vinto ma in realtà ha sempre perso. Fabrizio mi manchi, pochi ti conoscono dentro l'anima come ti conosco io. Perché non mi chiami».Il diretto interessato non si fa pregare e risponde per le rime: «Pura falsità. Credo che sia lui ad aver bisogno di luce mediatica, si fa pubblicità con il mio nome. Non ho mai visto Don Mazzi , forse due volte in carcere. Ho fatto un percorso bellissimo in una comunità collegata a Exoudus, lui mi ha detto che meritavo di marcire in galera. Da un prete non l'accetto. Deve appendere il crocefisso al chiodo!».Il sacerdote è intervenuto ieri mattina a Non Stop News, il programma di Rtl 102,5 condotto da Pierluigi Diaco: «Se Corona è uscito dal carcere di Opera è perché ci siamo dati da fare io e il cappellano. L'ho sempre seguito e assistito. Siamo abituati a gente che ci adora e a chi inventa di tutto. L'ho visto peggiorato: quando Corona va in tv fa solo casino e propaganda».Sui social ha invece montato il caso Lucarelli . Francesca Barra è stata accusata di non aver difeso Selvaggia dalla battuta sessista di Corona. Su Twitter la giornalista ha replicato: «Non difendo chi ha massacrato la mia famiglia». Anche il marito, l'attore Claudio Santamaria, ha postato: «Dov'era la solidarietà femminile quando Francesca veniva massacrata?».riproduzione riservata ®